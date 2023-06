Live: Zelensky brengt verrassingsbezoek aan Europese top in Moldavië • Oekraïne: alle 10 raketten neergehaald, drie doden

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vanochtend aangekomen in Moldavië voor de ontmoeting van de Europese Politieke Gemeenschap. Dat schrijft hij zelf op Telegram. Zelensky’s bezoek was niet aangekondigd. Op de agenda staan volgens Zelensky ‘veel bilaterale ontmoetingen’. Hij wil werken aan de levering van straaljagers en Patriot-luchtverdedigingssystemen voor zijn land. ‘Allemaal om onze toekomst te beschermen.’

AFP - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wordt begroet door zijn Moldavische ambtsgenoot Maia Sandu na zijn aankomst in Chisinau.

De Europese Politieke Gemeenschap, een geesteskind van de Franse president Emmanuel Macron, is een bijeenkomst van alle Europese landen, minus Rusland en Belarus. De regeringsleiders van die landen overleggen er vrijblijvend over zaken die iedereen aangaan, zoals veiligheid, migratie en energie. De eerste ontmoeting vond vorig jaar plaats in Praag.

Maarten Albers

Lees ook: Met Europese-top in Chisinau zegt Moldavië tegen Rusland: wij kiezen voor Europa