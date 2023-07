Live: Zelensky bevestigt deelname aan Navo-top en uit zijn onvrede over uitblijven concrete stappen • Europese landen kondigen in Vilnius militaire steun voor Kyiv aan

Ondanks zijn onvrede over de discussie tussen Navo-lidstaten over het pad naar Navo-lidmaatschap voor Oekraïne, zal hij wel aanwezig zijn op de Navo-top die vandaag van start gaat in Vilnius. Dat heeft hij laten weten op Twitter.

De Navo-lidstaten overleggen vandaag in Vilnius over het mogelijke lidmaatschap van Oekraïne. De landen zijn verdeeld over de kwestie: Oost-Europese lidstaten pleiten voor ‘concrete stappen’ daarnaartoe. Hiervoor pleit ook Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo. De VS, Duitsland en veel andere bondgenoten zijn huiverig voor concrete beloften terwijl het land in oorlog is.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat Oekraïne een formele tussenstap richting Navo-lidmaatschap niet zal hoeven doorlopen. Zweden en Finland waren daar ook van vrijgesteld. Het gaat om het zogeheten Membership Action Plan (MAP). De Navo controleert dan periodiek of een land voldoet aan de formele voorwaarden van toetreding, zoals het respecteren van mensenrechten en het borgen van de rechtsstaat. De uitvoering van een MAP kan jarenlang duren.

Die tegemoetkoming is voor Zelensky echter niet genoeg. Hij noemt het ‘ongekend en absurd’ dat er geen duidelijke tijdlijn wordt gesteld voor het definitieve Navo-lidmaatschap van Oekraïne. Hij zei daarbij de bewoording over de voorwaarden die worden gesteld aan mogelijk lidmaatschap ‘vaag’ te vinden. ‘Het lijkt erop dat er geen bereidheid is om Oekraïne uit te nodigen voor de Navo, noch om ons lid te maken van het bondgenootschap’, schrijft Zelensky op Twitter. Hij voegde toe dit op de top te willen bespreken.

Eva Selderbeek