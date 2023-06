Live: Zelensky bevestigt begin van Oekraïense tegenaanvallen • Oekraïne claimt heroveringen bij Bachmoet

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bevestigd dat er Oekraïense tegenaanvallen gaande zijn tegen de Russische troepen. ‘Er vinden offensieve en defensieve acties plaats in Oekraïne’, zei Zelensky tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Canadese premier Justin Trudeau, die momenteel in Kyiv op bezoek is. Details over het offensief wilde Zelensky niet geven.

De afgelopen dagen meldden het gezaghebbende Amerikaanse Institute for the Study of War en meerdere internationale media al dat het verwachte tegenoffensief was begonnen. De Russische president Vladimir Poetin sprak gisteravond over de start van het Oekraïense tegenoffensief, maar zei ook dat de aanval tot dusver onsuccesvol was. Zelensky zei vandaag juist dat de hoogste Oekraïense generaals opgewekt waren.

Tot dusver lijkt de frontlinie in het zuiden van Oekraïne het zwaartepunt in de gevechten te vormen. Maandag viel Oekraïne aan ten westen van het plaatsje Voehledar. Donderdag en vrijdag kwamen meldingen van intensieve gevechten ten zuiden van Orichiv. Op deze plek zijn ook westerse tanks ingezet. Van significante Oekraïense terreinwinst lijkt nog geen sprake.

Pepijn de Lange

