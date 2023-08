Live: Zelensky bereid in oorlogstijd verkiezingen te houden met steun van het Westen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt bereid te zijn verkiezingen te organiseren ondanks de oorlog in zijn land op voorwaarde dat Westerse bondgenoten de kosten delen en het parlement ermee instemt. Daarmee beantwoordt hij een oproep van Amerikaanse volksvertegenwoordigers afgelopen week.

Normaal gesproken zouden in oktober parlementsverkiezingen plaatsvinden en zou in maart 2024 een president worden gekozen. Maar vanwege de staat van beleg in Oekraïne, die geldt sinds de invasie door Rusland in februari vorig jaar, kunnen volgens de wet geen verkiezingen plaatsvinden.

Tijdens een bezoek aan Kyiv op 23 augustus riepen enkele Amerikaanse wetgevers, onder wie de Republikeinse senator Lindsey Graham, Oekraïne op zich van Rusland en president Vladimir Poetin te onderscheiden door verkiezingen te houden in oorlogstijd.

Met Graham besprak Zelensky de mogelijkheid om daartoe de wet te veranderen en de financiering daarvan. 'Ik gaf Lindsey heel snel een heel eenvoudig antwoord', zei Zelensky tijdens een interview met een Oekraïense tv-zender op zondag. 'Hij was er erg blij mee. Zolang onze wetgevers daartoe bereid zijn.'

Volgens Zelensky zou het 5 miljard hryvnia (125 miljoen euro) kosten om verkiezingen in vredestijd te houden. Hoe hoog dat bedrag zou zijn in oorlogstijd moet volgens hem worden uitgezocht. De wet verbiedt Oekraïne om Westerse militaire steun te spenderen aan verkiezingen. Daarom is volgens Zelensky bijkomende steun nodig. (ANP)