Live: Zelensky belooft Rusland te laten boeten voor dodelijke raketaanval • 'Vijf gewonden na droneaanval op station in Russische stad Koersk’

Bij een raketaanval op het centrum van de Oekraïense stad Tsjernihiv zijn zaterdag 7 doden – onder wie een jongetje van 6 jaar oud – en zeker 90 gewonden gevallen. Zeker elf van hen waren kinderen.

Volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken raakte de raket een theater, waardoor het dak is ingestort. President Zelensky, op bezoek is in Zweden, maakte het nieuws bekend in een bericht op X, het voormalige Twitter. Volgens hem kwam de raket neer op een plein waar behalve het theater ook een universiteit is gevestigd. Op beelden van een filmpje is te zien dat er grote brokstukken op straat liggen. ‘Rusland heeft een gewone zaterdag veranderd in een dag van pijn en verlies’, zegt hij.

Het is onduidelijk wat het doelwit was van de aanval. Rusland heeft nog niet gereageerd, maar zegt altijd dat het geen burgerdoelen bestookt. Tsjernihiv bevindt zich bijna 150 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kyiv, in de buurt van de grens met Wit-Rusland. De stad werd aan het begin van de invasie door Russische troepen ingenomen, maar zij werden later teruggedreven door Oekraïense strijdkrachten.

Sacha Kester