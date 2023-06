Live: Zelensky begrijpt dat Oekraïne pas na oorlog Navo-lid kan worden • Navo-chef Stoltenberg naar Turkije, Zweeds lidmaatschap op de agenda

Volgens de autoriteiten in Russische grensregio’s zijn afgelopen nacht opnieuw steden en dorpen aangevallen. In Brjansk werden twee dorpen dicht bij de Oekraïense grens beschoten, meldt de gouverneur van die regio. In de regio Belgorod zouden ruim 2.500 mensen zijn geëvacueerd na een nachtelijke beschieting. Deze informatie viel niet onafhankelijk te verifiëren.

Het aantal aanvallen op Russisch grondgebied is de laatste weken aanzienlijk toegenomen. De meeste aanvallen vinden plaats in de Russische provincies die direct aan Oekraïne grenzen, maar ook dieper in Rusland is het soms raak. Zo schrokken inwoners van de hoofdstad Moskou eerder deze week op van een droneaanval op woonflats. De Russen zeggen dat Oekraïne achter deze aanvallen zit, maar de Oekraïense autoriteiten ontkennen elke betrokkenheid. Volgens hen voeren Russische vrijwillige strijdkrachten de aanvallen uit.

Ook in de regio Smolensk maakten de Russische autoriteiten vanochtend melding van nieuwe aanvallen. Twee drones zouden brandstof- en energienetwerken hebben geraakt. Van gewonden of grote schade is volgens de waarnemend gouverneur geen sprake.

Pepijn de Lange