Live: Zeker vijf doden door overstromingen langs de Dnipro • Eerste zaak ooit in Zweden om financiering PKK

In Zweden is voor het eerst iemand aangeklaagd voor het financieren van de Koerdische PKK. De 40-jarige man uit Turkije is in februari al aangehouden. Met een vuurwapen zou hij iemand hebben proberen te dwingen om geld te geven aan de PKK. De verdachte onderhoudt bovendien contacten met een man die in Duitsland is veroordeeld voor PKK-lidmaatschap.

De aanwezigheid van PKK-aanhangers in het land is het grootste struikelblok in de relatie tussen Zweden en Turkije. Turkije en de EU beschouwen de PKK als een terroristische organisatie, maar Zweden onderneemt volgens Turkije niet genoeg actie tegen aanhangers. Daarom blokkeert het land nog altijd de Navo-toetreding van Zweden.

De stap om de man te vervolgen kan mogelijk bijdragen aan goedkeuring van Turkije. Eerder deze week besloot het Zweedse Hooggerechtshof al dat een Koerdische man uitgeleverd mag worden aan Turkije.

De tegenwerking van de Turkse president Erdogan werd door veel analisten ook geïnterpreteerd als onderdeel van zijn verkiezingscampagne. Op die manier kon hij zich profileren als hoeder van de Turkse nationale veiligheid. Nu hij is herkozen, laat hij mogelijk zijn bezwaren tegen Zweden varen.

Zweden en de overige Navo-leden zijn al langer van mening dat niets Zweeds Navo-lidmaatschap nog in de weg staat. De hoop is dat het land voor de Navo-top van half juli in het Litouwse Vilnius officieel lid kan zijn van het bondgenootschap. Vooruitlopend daarop heeft de Zweedse regering besloten dat de Navo al troepen in het land mag stationeren. ‘Dat zendt een duidelijk signaal naar Rusland en versterkt de Zweedse defensie’, aldus de regering vandaag.

Joram Bolle