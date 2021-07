Liveblog Olympische Spelen

Live: Windsurfer Kiran Badloe is olympisch kampioen • Boksster Fontijn al zeker van medaille na bereiken halve finales

Nederland heeft er sinds vanochtend een gouden medaille bij: windsurfer Kiran Badloe maakte geen fout in zijn afsluitende medalrace en is nu olympisch kampioen. Klik hier voor het wedstrijdschema en volg via dit liveblog het laatste nieuws uit Japan.