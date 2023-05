Live: ‘We zullen het ruscisme verslaan’, aldus Zelensky tijdens oorlogsherdenking • Prigozjin: ‘Ons is alle munitie beloofd die we nodig hebben’

Zeker tien nepprotesten organiseerde de Russische regering al in Europa. Dat melden diverse internationale media waaronder de Deense publieke omroep DR, Le Monde en de Süddeutse Zeitung. De nepdemonstraties moeten verdeeldheid zaaien in Europese landen over de oorlog in Oekraïne, blijkt uit gelekte documenten van de Russische geheime dienst.

Uit onderzoek blijkt dat telkens dezelfde Russische mannen opdoken met dezelfde protestborden in verschillende steden. Zo hield één man zowel bij een klimaatprotest in Den Haag als bij een demonstratie in Brussel hetzelfde bord omhoog. De acties vonden plaats van december vorig jaar tot maart dit jaar in de steden Den Haag, Brussel, Parijs en Madrid.

Doordat bij die gelegenheden ook tientallen andere mensen aanwezig waren – om te demonstreren voor of tegen zaken die niks met de Oekraïne-oorlog te maken hebben zoals het klimaatverandering of een pensioenhervorming – leek het op de foto’s alsof de protesterende Russen onderdeel waren van veel grotere demonstraties. Via sociale media werd vervolgens geprobeerd om duizenden mensen te bereiken.

Eén van de Russische mannen bracht bij een demonstratie in Parijs tegen de Turkse president Erdogan de nazi-groet. Volgens de documenten van de Russische geheime dienst was dat bedoeld om onenigheid tussen de EU en Turkije aan te wakkeren.

Abel Bormans