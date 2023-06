Live: Water uit reservoir niet meer beschikbaar voor koeling kerncentrale • Oekraïens offensief stuit op ‘stevig verzet’, maar eerste fase is vermoedelijk het lastigst

Het waterpeil in het reservoir achter de doorgebroken Kachovkadam is gezakt tot onder 12,7 meter, wat betekent dat het de vijvers van de kerncentrale van Zaporizja niet langer kan bevoorraden. Dat zegt Ihor Syrota, baas van het Oekraïense staatsbedrijf Oekrhydroenergo. Het water in de vijvers wordt gebruikt om de centrale te koelen.

Dat het waterpeil tot onder de 12,7 meter zou dalen, was sinds de damdoorbraak onvermijdelijk. Het levert niet direct problemen op voor de centrale, omdat de centrale nog enkele maanden vooruit kan met het water dat momenteel in de koelvijver zit. Het Internationaal Atoomenergieagentschap schreef dinsdag dat het ‘essentieel is dat de koelvijver intact blijft’.

REUTERS - Russische legervoertuigen escorteren een missie van het Internationaal Atoomenergieagentschap op het terrein van de kerncentrale van Zaporizja, afgelopen maart.

Het Instituut voor Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid (IRSN) in Parijs waarschuwde vandaag echter dat de dijk rond de koelvijver zou kunnen instorten als de waterdruk van het reservoir aan de andere kant wegvalt. Functionarissen van staatsbedrijf Energoatom verzekerden de Britse krant The Guardian dat de dijk zelfs in het slechtste geval maar gedeeltelijk in zou storten, en dat er genoeg koelwater overblijft om de reactor te koelen.

Vier van de zes reactoren staan al meer dan een jaar uit en bevinden zich in een staat van ‘cold shutdown’. De andere twee zijn recenter uitgezet. Daardoor is minder water nodig om de centrale te koelen, benadrukt ook Karine Herviou van het IRSN tegen The Guardian. ‘Als de dijk wordt vernietigd als gevolg van de waterdruk, zijn er andere middelen om de sproeivijvers aan te vullen, zoals pompwagens die water halen uit de Dnipro of een ander waterbassin in de buurt.’

Maarten Albers