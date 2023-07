Live: Wagnertroepen hebben volgens Pentagon geen significant aandeel meer in oorlog in Oekraïne

Het Russische huurlingenleger Wagner heeft momenteel geen noemenswaardig aandeel in de strijd in Oekraïne. Dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. ‘In dit stadium zien we geen Wagner-troepen deelnemen’, aldus brigadegeneraal Patrick Ryder.

Na Wagners mislukte ‘mars voor gerechtigheid’ naar Moskou van tweeënhalve week terug lijkt de rol van het huurlingenleger voorlopig uitgespeeld. In ruil voor het staken van hun opstand mochten Wagnersoldaten zich aansluiten bij het reguliere Russische leger of zonder verdere strafvervolging vertrekken naar Belarus. Het Russische ministerie van Defensie beweerde vandaag dat Wagner zijn wapens heeft afgestaan.

Tot anderhalve maand terug leverde Wagner een belangrijk aandeel in de bloedigste strijd in Oekraïne tot dusver, de slag om Bachmoet. Bijna een jaar vochten de huursoldaten om de Oost-Oekraïense stad. Eind mei claimde Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin de overwinning. Kort daarop droegen zijn troepen hun posities over aan soldaten van het reguliere Russische leger.

Pepijn de Lange