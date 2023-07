Live: Wagnerstrijders gezien in Belarus • Oekraïne meldt opnieuw bescheiden terreinwinst in zomeroffensief

Oekraïne heeft de datum waarop Kerstmis wordt gevierd officieel verplaatst naar 25 december. Het parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat daarin voorziet. Ook twee andere feestdagen worden verplaatst.

Met de wijziging wil Oekraïne meer afstand nemen van Rusland. Volgens de orthodox-christelijke kalender moet Kerstmis op 7 januari worden gevierd. Dat was tot vorig jaar ook het gebruik in de Oekraïens-orthodoxe kerk. Afgelopen jaar werd echter al toegestaan om kerst, net als in het Westen, te vieren op 25 december. Nu wordt dat ook de formele datum voor kerst in Oekraïne.

De twee andere feestdagen die verplaatst worden zijn de Dag van de Oekraïense Staat en de Dag van de Verdedigers van Oekraïne. De Dag van de Oekraïense Staat hangt samen met het moment in het jaar 988 waarop het Kievse Rijk, een voorganger van het huidige Oekraïne, Rusland en Belarus, overging tot christendom. Die dag wordt voortaan gevierd op 14 juli in plaats van 28 juli. De Dag van de Verdedigers van Oekraïne is gekoppeld aan een feestdag in het teken van de heilige Maria. Die valt voortaan op 1 oktober in plaats van 14 oktober.

De Orthodoxe Kerk van Oekraïne had eerder al besloten om per september de orthodoxe kalender grotendeels vaarwel te zeggen. Dat betekent dat Sint-Nicolaasdag net als in het Westen op 6 december valt en Driekoningen op 6 januari. Pasen en andere feestdagen veranderen niet van datum.

Joram Bolle