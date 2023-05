Live: Wagnerbaas grijpt droneaanval op Moskou aan voor nieuwe kritiek op legerleiding • Dmitri K. komt niet opdagen bij zitting smokkelzaak

Jevgeni Prigozjin, leider van huurlingenleger Wagner, heeft de droneaanval op Moskou van vanochtend aangegrepen om nogmaals felle kritiek te uiten op het Russische ministerie van Defensie. Hij reageerde op zijn Telegramkanaal: ‘Jullie zijn het ministerie van Defensie. Waarom staan jullie verdomme toe dat deze drones naar Moskou vliegen?’, foeterde Prigozjin in een geluidsopname. ‘Ik heb hier al zo vaak voor gewaarschuwd, maar niemand wil luisteren.’

Moskou werd vanochtend aangevallen door zeker acht drones. Hoewel de drones volgens de Russische autoriteiten onschadelijk zijn gemaakt, komt de oorlog door het incident ook in de hoofdstad gevaarlijk dichtbij – en niet voor het eerst. Begin deze maand werd het Kremlin getroffen door een droneaanval, waarvan de toedracht nog steeds onduidelijk is.

In de ogen van Prigozjin laten de aanvallen zien dat het Russische leger niet in staat is zijn burgers te beschermen. Dat de Wagnerbaas dit vindt, is niet verrassend; hij is al maanden verwikkeld in een machtsstrijd met het Russische leger, in het bijzonder met minister van Defensie Sergej Sjojgoe en Valeri Gerasimov, de chef van de generale staf. Ook dit keer richt Prigozjin zijn pijlen nadrukkelijk op de legerleiding: ‘Als burger ben ik diep verontwaardigd dat dit tuig rustig op zijn vette, met dure crème ingesmeerde achterste blijft zitten.'

Daan de Vries

Lees ook dit stuk over Prigozjins stroom aan boodschappen: Was getekend, Jevgeni Prigozjin