Live: Wagner begint terugtrekking uit Bachmoet • Leider van Russische militie die grensaanval uitvoerde voorspelt meer invallen

Het huurlingenleger Wagner is begonnen zich terug te trekken uit Bachmoet. Dat zegt Jevgeni Prigozjin, baas van het huurlingenleger, in een video op zijn telegramkanaal. ‘We trekken de eenheden terug uit Bachmoet. Vanaf vijf uur ‘s morgens vandaag, 25 mei, tot 1 juni, zullen de meeste eenheden zich verplaatsen naar bases in het achterland. We dragen onze posities over aan het leger.’

Prigozjin zei afgelopen zaterdag dat Wagner de verovering van Bachmoet had voltooid. Hij kondigde toen al aan dat zijn eenheden de stad vandaag over zouden dragen aan het leger, na het opbouwen van verdedigende posities. In de video van vanochtend feliciteert Prigozjin zijn strijders met de overwinning.

via REUTERS - Jevgeni Prigozjin feliciteert twee van zijn huurlingen met de verovering van Bachmoet.

De verovering van Bachmoet is een belangrijke opsteker voor Prigozjin in zijn interne strijd met de top van het Russische leger en ministerie van Defensie. In zijn laatste video herhaalt hij de belofte dat zijn huurlingen terug kunnen keren naar Bachmoet als het reguliere leger niet in staat is de stad te verdedigen. Onlangs suggereerde Prigozjin nog dat zijn huurlingen zouden kunnen worden afgelost door ‘een bataljon generaals’.

Maarten Albers

