Live: ‘VS zien aanwijzingen dat Oekraïne achter droneaanval op Kremlin zat’ • Oekraïne: alle 36 drones neergehaald

Amerikaanse inlichtingendiensten zijn op aanwijzingen gestuit dat Oekraïne achter de droneaanval op het Kremlin van begin deze maand zat. Dat schrijfven Amerikaanse media, waaronder CNN en The New York Times, op basis van bronnen bekend met de inlichtingen. De VS zouden communicatie hebben onderschept van Oekraïense defensie- en inlichtingenfunctionarissen die vermoeden dat hun land achter de aanval zit. De aanval zou het werk zijn van Oekraïense commando’s die met grote zelfstandigheid operaties in Rusland uitvoeren.

Op 3 mei verschenen video’s online van twee drones die neergeschoten werden boven het Kremlin. De Russische regering beweerde dat het om een Oekraïense aanval ging, mogelijk met als doel om de Russische president Poetin te vermoorden. Oekraïne ontkent alle betrokkenheid. Sommige analisten vermoeden dat Rusland de aanval zelf onder valse vlag uitvoerde om het Russische volk te doordringen van de noodzaak van de oorlog in Oekraïne.

Volgens CNN vermoeden de Amerikanen nu dat dat in ieder geval niet het geval was. Ze hebben interne communicatie onderschept van Russische functionarissen die Oekraïne de schuld geven van de aanval en zich afvragen hoe de aanval heeft kunnen plaatsvinden. Bovendien zien de Amerikanen dat het Kremlin na de aanval aanvullende veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

ANP / EPA - De gemeente Moskou richtte op de dag na de aanval meteen een no-flyzone voor drones in rond het Rode Plein en het Kremlin.

CNN schrijft dat de nog geen definitieve conclusie hebben bereikt over wie er achter de droneaanval zat. Ze gaan er in ieder geval niet van uit dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de aanval heeft goedgekeurd of er zelfs van tevoren van wist.

Maarten Albers

