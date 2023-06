Live: VS stellen sancties in tegen groep die coup zou hebben beraamd in Moldavië • Oekraïne heeft volgens CNN netwerk van saboteurs in Rusland opgebouwd

Pro-Russische militaire bloggers maken melding van hevige gevechten in de Oost-Oekraïense provincie Donetsk. Mogelijk is het Oekraïense leger voor de tweede dag op rij in deze regio in de aanval. De informatie is echter niet onafhankelijk te verifiëren. De Oekraïense regering heeft tot dusver niet bevestigd dat het langverwachte tegenoffensief is begonnen.

Het Telegramkanaal WarGonzo meldt dat Oekraïense soldaten in de buurt van het dorp Novodonetskoje minstens twee kilometer zijn opgerukt. Inmiddels zouden de Oekraïners zich in de buitenwijken van het dorp bevinden. ‘Momenteel zijn er hevige gevechten gaande om de controle over de nederzetting’, schrijft het kanaal. ‘De strijdkrachten van Oekraïne opereren veel harmonischer en georganiseerder dan gisteren.’

Volgens Rusland is Oekraïne gisterochtend begonnen om een doorbraak te forceren aan het front bij Donetsk. Het Russische ministerie van Defensie zegt een grootschalige aanval te hebben afgeslagen. Daarbij zouden 250 Oekraïense militairen zijn omgekomen en zestien Oekraïense tanks, drie gevechtsvoertuigen en 21 pantserwagens zijn vernietigd

Ook het pro-Russische Telegramkanaal Kotsnews meldt dat het Oekraïense leger vandaag opnieuw in de aanval is. ‘Na de mislukking van gisteren trok de vijand met grotere troepen vanuit het westen in de richting van Voehledar’, aldus het kanaal.

Pepijn de Lange