Live: VS: Rusland krijgt materiaal van Iran voor bouw dronefabriek

Volgens de Verenigde Staten krijgt Rusland materialen van Iran die nodig zijn voor de bouw van een dronefabriek. De fabriek zou begin volgend jaar operationeel kunnen zijn. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis vrijdag gezegd. 'We zijn bezorgd dat Rusland met Iran samenwerkt om Iraanse drones in Rusland te gaan bouwen.'

De geplande locatie is volgens het Witte Huis in de regio Tatarstan, zo'n 800 kilometer ten oosten van Moskou. Het Witte Huis stelt ook dat Rusland honderden drones van Iran heeft gekregen die het gebruikt om Oekraïne aan te vallen. De drones werden gebouwd in Iran en verscheept via de Kaspische Zee.

Rusland ontvangt niet alleen drones, volgens de woordvoerder helpt Rusland ook Iran: 'Rusland heeft Iran ongekende samenwerking op het gebied van defensie aangeboden, onder meer op het gebied van raketten, elektronica en luchtverdediging.'

Het Witte Huis noemt de levering van drones een schending van de regels van de Verenigde Naties en willen de VS de twee landen ter verantwoording roepen. Iran heeft toegegeven drones naar Rusland verscheept te hebben, maar dat zou voor de Russische invasie van Oekraïne zijn geweest, zo stelt het. Moskou ontkent het gebruik van Iraanse drones in Oekraïne. (ANP)