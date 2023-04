Live: VS rekenden in januari al op snelle val Bachmoet • Zelensky aanwezig bij Navo-top in juli

Amerikaanse inlichtingendiensten hebben de taaiheid van de Oekraïense strijdkrachten in Bachmoet ernstig onderschat. Dat blijkt uit documenten in handen van The Washington Post, die uitgelekt zijn via Discord. In januari schreven de Amerikanen al dat een ‘gestage’ Russische opmars sinds november ‘Oekraïne’s vermogen om de stad te behouden in gevaar heeft gebracht’, en dat Oekraïense troepen waarschijnlijk ‘het risico lopen te worden omsingeld, tenzij ze zich binnen een maand terugtrekken’.

Drie maanden later zijn de Oekraïners nog steeds niet uit Bachmoet verjaagd. Russische strijdkrachten zijn tot het stadscentrum opgerukt, maar hebben daarbij grote verliezen geleden. Ook zijn ze er niet in geslaagd om de Oekraïners te omsingelen of de aanvoerlijnen naar de stad definitief af te snijden. Het verlies van Bachmoet zou volgens Oekraïne funest zijn voor het moreel in het land, en Rusland zou de overwinning kunnen gebruiken voor binnen- en buitenlandse propaganda.

De Oekraïense bevelhebber in Bachmoet, kolonel Pavlo Palisa, zegt tegen The Washington Post dat hij de Amerikaanse inlichtingen nooit heeft gezien. Het feit dat zijn troepen de stad veel langer hebben vastgehouden dan de VS voor mogelijk hielden, is volgens hem te danken aan slim gebruik van de stedelijke omgeving en de inzet van verkenningsdrones. Dat de Oekraïners desondanks terrein hebben prijsgegeven, ziet hij als het gevolg van een tekort aan munitie. ‘Dat kost ons de levens van onze soldaten.’

AP - Oekraïense soldaten schieten met een houwitser richting de frontlinie nabij Bachmoet.

Phillips O’Brien, hoogleraar strategische studies aan de universiteit van St. Andrews, schrijft dat de onthulling van The Washington Post nieuw bewijs is dat ‘veel mensen, onder meer in de Amerikaanse strategische gemeenschap, nog steeds het strategisch inzicht en de militaire capaciteiten van Oekraïne onderschatten’. Die onderschatting heeft volgens hem een negatieve invloed op steun voor Oekraïne, en verlengt daardoor de oorlog.

Maarten Albers

