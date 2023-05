Live: VS kondigen nieuw steunpakket voor Oekraïne aan van 300 miljoen dollar • Een dode bij luchtaanval op regio Charkiv

Oekraïne heeft de Russische plaats Sjebekino in de provincie Belgorod gebombardeerd, volgens de gouverneur van de provincie. Daarbij zouden vier gewonden zijn gevallen. Ook zouden gebouwen en een voertuig zijn beschadigd.

De claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren en Kyiv eist zelden aanvallen op Russisch of door Rusland bezet gebied op. Het is in elk geval niet voor het eerst dat Russisch grondgebied is getroffen. Sinds vorig jaar zijn er herhaaldelijk aanvallen op uitgevoerd, veelal op Russische bases. Vanochtend claimde de gouverneur van de provincie Krasnodar dat een olieraffinaderij waarschijnlijk is getroffen door een drone, afgelopen maandag zouden al twee industriële faciliteiten in Sjebekino zijn geraakt.

Eerder deze maand vielen gewapende leden van twee Russische rebellengroepen de grensregio binnen, naar eigen zeggen in samenspraak met Oekraïne. Ook vonden er twee droneaanvallen plaats op Moskou. Bij geen van de aanvallen op Russisch grondgebied is met zekerheid vast te stellen in hoeverre Oekraïne daadwerkelijk betrokken is. Mogelijk wil het land, naast het treffen van militaire doelen, Russen voor wie de oorlog ver weg voelt laten zien hoe kwetsbaar ze zijn.

Niels Waarlo