Live: VS komen met nieuw wapenpakket voor Oekraïne van 500 miljoen dollar • Navo-buren van Belarus zoeken steun bij bondgenoten na overplaatsing Wagner

De Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny dacht aanvankelijk dat het verhaal dat zijn advocaten hem vertelden over de muiterij van het huurlingenleger Wagner een grap was. Navalny zit in eenzame opsluiting in een strafkolonie een celtraf uit van ruim 11 voor fraude en minachting van de rechtbank, en heeft sinds begin deze maand niet eens meer een radio in zijn cel. Zijn advocaten waren dus de eersten die hem informeerden over wat zich afgelopen weekeinde in Rusland heeft afgespeeld.

Terwijl hij daarna luisterde, verwachtte hij dat er elk moment iemand uit zou roepen dat hij in de maling werd genomen, schrijft Navalny op Twitter. ‘Maar dat deed niemand.’ In plaats daarvan begon de zitting, in een rechtszaak waarin Navalny beschuldigd wordt van het vormen van een organisatie die president Poetin met geweld af zou willen zetten.

‘Terwijl ik aanhoorde dat mijn anticorruptiestichting extremistisch en staatsgevaarlijk zou zijn, las ik dat de ene groep Russische troepen ‘posities innam langs de rivier de Oka’ om zichzelf te verdedigen tegen een andere groep Russische troepen’, schrijft hij. ‘Dus ik bleef wachten totdat de openbaar aanklager eindelijk in lachen uit zou barsten en roepen: het is allemaal een grap, je had je gezicht moeten zien Navalny! Maar ze was absoluut serieus.’

Navalny herinnert zijn publiek eraan dat Poetin de situatie met Wagner zelf heeft gecreëerd. Hij vreest dat de val van Poetin ‘een oorlog van iedereen tegen iedereen’ in Rusland zou ontketenen. ‘Daarom is het essentieel voor ons allemaal om te herinneren dat elke machtsoverdracht na Poetin verbonden moet zijn aan vrije verkiezingen.’

