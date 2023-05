Live: VS beschuldigen Zuid-Afrika van wapenleveringen aan Rusland • Duitsland huiverig voor sancties tegen Chinese bedrijven

Oekraïne heeft meer tijd nodig voordat het langverwachte tegenoffensief tegen de Russische strijdkrachten kan beginnen. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd tijdens een interview met meerdere internationale media in Kyiv.

De belangrijkste voorbereidingen zijn volgens de Oekraïense president achter de rug. De gevechtsbrigades en troepen, waarvan een deel opgeleid is in Navo-landen, zijn er volgens de president klaar voor. Het wachten is nog op een deel van het door het Westen toegezegde materieel, waaronder gepantserde voertuigen. Een groot deel daarvan is inmiddels gearriveerd, maar dus nog niet alles.

‘Met wat we al hebben kunnen we vooruit en, denk ik, succesvol zijn’, zei de president in een interview voor publieke omroepen die lid zijn van Eurovision News, waaronder de BBC. ‘Maar we zouden veel mensen verliezen. Ik denk dat dat onaanvaardbaar is. Dus we moeten wachten. We hebben nog wat meer tijd nodig.’

Oekraïne bereidt zich al maanden voor op een tegenoffensief om de bezette gebieden in het zuiden en oosten van het land te bevrijden. Nu het weer beter wordt en een groot deel van de westerse wapens, waaronder moderne Leopard-2-tanks, is aangekomen, wordt al weken gespeculeerd dat de aanval ieder moment los kan barsten.

Tegelijkertijd hebben westerse experts en politici zich, zowel openlijk als achter gesloten deuren, laten ontvallen niet overtuigd te zijn dat Oekraïne in staat is significante terreinwinst te boeken. Anders dan bij het succesvolle Oekraïense tegenoffensief afgelopen herfst, heeft het Russische leger nu ruim de tijd gehad om zich voor te bereiden op een tegenaanval. Daardoor zal het Oekraïne vermoedelijk niet zo snel meer lukken de Russen te overrompelen. De afgelopen tijd heeft het Russische leger honderden kilometers aan loopgraven aangelegd langs de frontlinie, die loopt van Loehansk en Donetsk in het oosten en Zaporizja en Cherson in het zuiden van Oekraïne.

Tom Kieft