Live: Voormalige Amerikaanse vicepresident brengt verrassingsbezoek aan Kyiv • Drie doden bij Russische aanvallen Cherson

De Financial Times schrijft op basis van drie ingewijden dat de Russische generaal Sergej Soerovikin is gearresteerd. Het is volgens de krant onduidelijk of Soerovikin is beschuldigd van betrokkenheid bij de muiterij van Wagner of dat hij slechts is aangehouden voor verhoor.

Het nieuws van de Financial Times werd gisteren ook al gebracht door Russische militaire bloggers en The Moscow Times. Die krant baseerde zich op twee bronnen rond het Russische ministerie van Defensie. Het Kremlin wilde vandaag niet ingaan op vragen over Soerovikin.

Soerovikin heeft nauwe banden met Wagner en was mogelijk vooraf op de hoogte van de muiterij. Kort na het begin ervan riep hij Wagner in een video op de wapens neer te leggen. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. ‘Hij is niet thuis. Er is geen contact met hem, zijn bewakers of zijn adjudant’, aldus een van de bronnen van de Financial Times.

Leden van de Moskouse elite vertellen de krant dat president Vladimir Poetin is begonnen met een grote schoonmaakoperatie binnen de top van de veiligheidsdiensten. Volgens een westerse regeringsfunctionaris wist Poetin van tevoren van de muiterijplannen en kon hij zich dus enigszins voorbereiden. ‘Hij kon zien wie wat deed op die dag. En nu maakt hij schoon schip.’ De bron gaat ervan uit dat Soerovikin is aangehouden en zegt: ‘We hebben begrepen dat er nog meer mensen zullen volgen’.

