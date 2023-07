Live: Volgens Moskou zijn al 700.000 Oekraïense kinderen naar Rusland gebracht

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van zaterdag 1 en zondag 2 juli:

• De strijd aan de frontlinie in Oekraïne vindt nog steeds plaats op meerdere plekken. De focus lijkt te liggen rondom Bachmoet en rond verschillende plaatsen in de regio Zaporizja.

• Aan het oostelijke front is de situatie volgens de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar ‘vrij ingewikkeld’. De Russen vallen op vier plekken in de provincies Donetsk en Loehansk aan. Aan het zuidelijke front, in de provincie Zaporizja, is Oekraïne in de aanval.

• De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in Oekraïne al zeker 21.000 Wagnerstrijders zijn gesneuveld. Hij beweert volgens CNN dat nog eens 80.000 huurlingen gewond zijn geraakt.

