Liveblog Olympische Spelen

Live: Voetbalsters verliezen na strafschoppen van VS • Ook Duitsland te sterk voor hockeymannen

Nederland is door het goud van Niek Kimmann en brons van Merel Smulders bij het BMX’en weer terug in de top 10 van de medaillespiegel. Klik hier voor het wedstrijdschema en volg via dit liveblog het laatste nieuws uit Japan.