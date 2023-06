Live: VN: Rusland laat geen hulp toe na barsten stuwdam in Oekraïne

Rusland geeft tot op heden geen gehoor aan het verzoek van de Verenigde Naties om toegang te krijgen tot de door Rusland gecontroleerde gebieden die getroffen zijn door de recente doorbraak van de Kachovka-dam. Dat meldt de humanitaire coördinator van de VN voor Oekraïne, Denise Brown. De damdoorbraak op 6 juni leidde tot overstromingen, waardoor de bevoorrading van burgers deels werd afgesneden.

'De VN zal zich blijven inzetten om de noodzakelijke toegang te verkrijgen', zei Brown in een verklaring. 'We dringen er bij de Russische autoriteiten op aan om te handelen in overeenstemming met hun verplichtingen volgens het internationaal humanitair recht. Hulp kan niet worden geweigerd aan mensen die het nodig hebben.'

Zaterdag meldde Kyiv dat aan de door Oekraïne gecontroleerde zijde van de rivier Dnipro het dodental als gevolg van de overstromingen is opgelopen tot zestien. 31 mensen zijn er nog vermist. In de gebieden die Rusland onder controle heeft zijn zeker 29 doden gevallen als gevolg van de damdoorbraak, meldt het door Rusland geïnstalleerde bestuur in Cherson.

Kyiv en Moskou houden elkaar verantwoordelijk voor de damdoorbraak in het zuiden van Oekraïne. (ANP)