Live: VN plaatsen Rusland op ‘lijst van schande’ wegens misdaden tegen Oekraïense kinderen • Oekraïne haalt 60 miljard euro op voor wederopbouw

Oekraïne is gisteren in de tegenaanval op drie plekken langs het front actief geweest. Dat schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Een van de aanvallen betreft net als dinsdag de gebieden rond Orichiv, in het westen van de provincie Zaporizja. De terreinwinst daar zou door Russische tegenaanvallen vertraagd worden.

Nieuw ten opzichte van dinsdag was de Oekraïense activiteit in het oosten van Zaporizja, tegen de grens met de provincie Donetsk aan. Ook was Oekraïne succesvol in de richting van de dorpen Bilohorivka en Sjypylivka. Deze dorpen in de regio Loehansk liggen zo’n 10 kilometer ten zuiden van de stad Kreminna. Volgens Russische militaire bloggers is het Oekraïense leger ook actief geweest in de gebieden ten zuiden en ten westen van Kreminna.

Ook Oekraïne stelde vanochtend ‘enig succes in het oosten en zuidoosten’ te hebben behaald. De Oekraïense president Zelensky erkende gisteren dat het tegenoffensief langzamer loopt dan verwacht. Het ISW stelt daartegenover dat een vertraagde terreinwinst niets hoeft te zeggen over de potentie van de tegenaanval. Volgens de denktank is het goed mogelijk dat de Oekraïense troepen nu de voorwaarden creëren voor een succesvol en grootschalig offensief in de nabije toekomst.

Dylan van Bekkum