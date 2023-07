Live: VN bekritiseren Rusland om duizenden burgerdoden in Oekraïne • Erdogan: ‘Oekraïne verdient Navo-lidmaatschap’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt dat Oekraïne het ‘zonder enige twijfel verdient’ lid te worden van de Navo. Dat zei hij na een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Istanboel. Kyiv heeft sterk aangedrongen op een snelle beslissing over toetreding tot de Navo, hoewel de alliantie in het algemeen een land met een aanhoudend territoriaal geschil niet toelaat. Komende week komt de Navo bijeen voor een top in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

De Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag echter dat een lidmaatschap van de westerse militaire alliantie voor Oekraïne op korte termijn zeer onwaarschijnlijk is. ‘Ik denk niet dat er binnen de Navo eensgezindheid bestaat over de vraag of Oekraïne nu wel of niet in de Navo-familie moet worden opgenomen, op dit moment, midden in een oorlog’, zei Biden tegen CNN. Eerder vrijdag had de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan al aangegeven dat Oekraïne de nodige interne hervormingen moet doorvoeren voordat het voor het Navo-lidmaatschap in aanmerking komt.

Erdogan onderhoudt goede betrekkingen met zowel Oekraïne als Rusland. De Turkse president was de initiatiefnemer van de overeenkomst van vorige zomer waarmee Oekraïense havens en de Zwarte Zee, ondanks het strijdgewoel, gebruikt kunnen worden voor de export van vooral Oekraïense landbouwproducten zoals graan. Na de ontmoeting met Zelensky zei Erdogan te hopen dat de deal, die op 17 juli afloopt, spoedig verlengd wordt.

Ook zei Erdogan dat Oekraïne en Rusland 'terug moeten keren naar de onderhandelingstafel'. De Turkse president probeert al sinds de Russische invasie van buurland Oekraïne in februari 2022 te bemiddelen tussen Kyiv en Moskou. Dat leidde vorig jaar bijna tot een akkoord en beëindiging van de gevechten.

Erdogan kondigde tevens aan dat de Russische president Vladimir Poetin ‘in augustus’ een bezoek aan Turkije brengt. (ANP)