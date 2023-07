Live: VN-agentschap treft geen explosieven aan bij kerncentrale Zaporizja, maar vraagt meer toegang • Tweede Kamer gaat Oekraïense hongersnood als genocide erkennen

De Russische minister van Volksgezondheid Michail Moerasjko is vandaag in Hongarije. Het is een zeldzaam bezoek van een Russische minister aan een EU-lidstaat, maar niet toevallig vindt dat plaats in Hongarije, dat binnen de EU de meest nauwe banden heeft met Rusland.

Moerasjko had onder meer een ontmoeting met de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto. Die baarde in april al opzien door zelf naar Rusland te reizen. Daar besprak hij de levering van Russische energie aan Hongarije.

Hongarije is een groot afnemer van Russische olie en gas. Om die reden is het ook tegen de sancties die de EU heeft opgelegd op fossiele brandstoffen. Bovendien wil Hongarije niet dat de EU Oekraïne wapens levert. ‘Wij denken dat het leveren van wapens de oorlog verlengt’, aldus Szijjarto in een persconferentie, waarin hij weigerde de verantwoordelijkheid voor de oorlog ondubbelzinnig bij Rusland te leggen.

Met het bezoek van Moerasjko zegt Hongarije ‘de communicatiekanalen open te willen houden’. Hongarije wil op ‘verstandige en pragmatische’ wijze met Moskou blijven samenwerken. Dat uit zich bijvoorbeeld in het voornemen om twee nieuwe kernreactoren te laten bouwen door het Russische staatsbedrijf voor kernenergie Rosatom. In 2014 sloten Rusland en Hongarije daar een akkoord over en Hongarije is niet van plan die overeenkomst te herzien, aldus Szijjarto.

ANP / EPA - Peter Szijjarto (rechts) ontvangt de Russische minister van Volksgezondheid Michail Moerasjko (links)

Joram Bolle