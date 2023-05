Live: VK zegt Zelensky bij bezoek drones met groot bereik toe en gaat Oekraïense piloten trainen voor onder meer F-16

Oekraïne kan morgen bezoek verwachten van een belangrijke Chinese diplomaat. Li Hui, de speciale gezant voor Euraziatische aangelegenheden, is op pad gestuurd om te praten over een ‘politieke oplossing’ voor de oorlog in Oekraïne. De Chinese diplomaat gaat ook langs in Rusland en daarna in Polen, Frankrijk en Duitsland.

Li, voormalig ambassadeur in Rusland, is de hoogste Chinese vertegenwoordiger die sinds het begin van de oorlog langsgaat in Oekraïne. China heeft zichzelf opgeworpen als bemiddelaar, maar richting Oekraïense zijde bleef de diplomatie vooralsnog beperkt tot een telefoontje van president Xi Jinping aan zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky.

Er is daarvoor een twaalfpuntenplan opgesteld door China dat het zelf verkoopt als vredesplan. Dat is echter een weinig concreet document met vooral een herhaling van wat China ook al voor de oorlog zei. Zo moet de soevereiniteit van elk land gerespecteerd worden, staat in het plan.

Bovendien is het op sommige punten erg op de hand van Rusland. China is een tegenstander van sancties die niet zijn opgelegd door de VN-Veiligheidsraad. Maar aangezien Rusland daar zelf in zit en vetorecht heeft, zouden er via de route nooit sancties worden opgelegd. Recent is president Xi ook op bezoek geweest in Rusland. Daarbij zeiden beide landen hun banden alleen maar uit te zullen breiden.

Wat Li precies komt doen in Europa is niet bekend. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen gedetailleerde agenda gepubliceerd. Volgens China is het bezoek ‘een bewijs van Chinese inspanningen om vredesonderhandelingen dichterbij te brengen en laat het zien dat China volledig is toegewijd aan vrede’.

Joram Bolle