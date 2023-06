Live: VK: Retoriek van Prigozjin moedigt Russische oppositie aan • Navo-chef Stoltenberg naar Turkije om toetreding Zweden te bespreken

De scheldkannonades van figuren zoals Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin tegen de Russische legertop zijn vermoedelijk een aanmoediging voor de Russische oppositie om voorheen taboe verklaarde onderwerpen aan te snijden. Dat schrijft het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse inlichtingenupdate. Prigozjin trekt regelmatig van leer tegen de legerleiding en top van het ministerie van Defensie, die hij laksheid en incompetentie verwijt in de oorlog in Oekraïne.

Normaal gesproken is openlijke kritiek op politieke topfiguren uit den boze in Rusland. Zeker sinds het begin van de grootschalige invasie van Oekraïne zijn in Rusland beperkingen ingevoerd van de vrijheid van meningsuiting die niet zijn gezien sinds de Sovjettijd. Maar Prigozjin komt weg met zijn kritiek, vermoedelijk omdat hij dankzij zijn huurlingen van Wagner een machtspositie heeft en omdat zijn kritiek niet gericht is tegen president Poetin zelf, met wie hij een goede relatie heeft.

Het Britse ministerie wijst op uitspraken van Boris Nadezjdin, die vorige week op televisiezender NTV opperde om in 2024 een nieuwe president te verkiezen die de relatie met de rest van Europa kan normaliseren. Nadezjdin is sinds de invasie een uitgesproken criticus van de oorlog geweest, maar volgens de Britten is zijn oproep ‘hoogstwaarschijnlijk de eerste oproep voor vervanging van Poetin op de door Russische staat goedgekeurde televisie’ sinds die invasie.

