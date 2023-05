Live: VK en VS oneens over vraag of Oekraïne ook Russisch grondgebied mag aanvallen • Oekraïne wil niet alleen F-16, maar ook Eurofighter Typhoon

Oekraïne heeft ook het ‘legitieme recht’ zich te verdedigen op Russisch grondgebied, vindt de Britse minister James Cleverly van Buitenlandse Zaken. Bij Sky News reageerde hij op de droneaanvallen op Moskou, zonder te willen speculeren of Oekraïne daar überhaupt achter zit. Dat is volgens Cleverly nog te vroeg.

De Britse minister maakt wel een voorbehoud bij de verdediging op Russisch grondgebied: Oekraïne mag wat hem betreft alleen militaire doelen bestoken in Rusland met als doel het tegenhouden van aanvallen op Oekraïens gebied. ‘Legitieme militaire doelen zijn onderdeel van zelfverdediging. Dat moeten we erkennen.’

De VS zijn een andere mening toegedaan. In een verklaring zegt het Witte Huis ‘in het algemeen geen voorstander te zijn van aanvallen in Rusland’. Ook de VS zeggen nog niet te kunnen reageren op wie verantwoordelijk is voor de aanvallen op Moskou en daar nog informatie over te verzamelen.

De angst dat Oekraïne ook doelen in Rusland bestookt is voor de VS precies de reden om terughoudend te zijn met de levering van wapens met een groot bereik. De Oekraïners willen graag dat de VS Atacms-raketten sturen, maar daar is het vooralsnog niet toe bereid.

Het VK daarentegen heeft recent wel raketten met een groot bereik aan Oekraïne geleverd. Met de Storm Shadow is al het door Rusland bezette gebied in Oekraïne, inclusief de Krim, binnen bereik. In theorie kan ook Russisch grondgebied worden getroffen. De Britten hebben half mei ook drones met groot bereik toegezegd.

Joram Bolle

