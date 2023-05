Live: Verschillende gebouwen geraakt bij droneaanval Moskou • Rusland: alle acht drones neergehaald

Bij een drone-aanval op Moskou zijn verschillende gebouwen geraakt. Dat heeft geleid tot ‘beperkte schade’ maar geen serieuze gewonden, aldus de burgemeester van de Russische hoofdstad, Sergej Sobjanin. Vanuit Russische overheidskanalen wordt gemeld dat ‘vier tot tien’ drones uit de lucht zijn geschoten. Het valt niet onafhankelijk te verifiëren of die bewering klopt.

‘De nooddiensten van de stad zijn aanwezig op de plaatsen delict’, zegt Sobjanin. Een aantal bewoners van de Profsojoeznaja-straat, in het zuiden van Moskou, is geëvacueerd, meldt het Russische staatspersbureau RIA.

Het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Begin mei ontploften er twee drones in het hart van het Kremlin. Moskou beschuldigde Kyiv – en op de achtergrond de VS – van een aanslag op president Poetin, maar Kyiv ontkende, zoals altijd als het gaat om incidenten op Russisch grondgebied. Experts sloten destijds niet uit dat Moskou de aanval in scène had gezet om de eigen bevolking achter de oorlogsinspanningen te krijgen. Zij vonden het onwaarschijnlijk dat het Russische luchtafweersysteem de drones niet had onderschept.

Toch zullen Russische inwoners steeds vaker het gevoel krijgen dat de oorlog achter elke straathoek schuilt. Er werden verschillende aanslagen gepleegd op Russische prominenten. De militaire blogger Vladlen Tatarski stierf bij een aanslag in Sint-Petersburg en de dochter van Kremlin-ideoloog Aleksandr Doegin kwam om bij een auto-explosie. De nationalistische schrijver Zachar Prilepin overleefde ternauwernood een aanslag op zijn leven. Daarbij kwam zijn chauffeur om.

Reuters - De nooddiensten zijn toegesneld naar het appartementencomplex in het zuiden van Moskou, waar de aanslag plaatsvond.

Abel Bormans

