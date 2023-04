Live: Vermoedelijke raket gevonden in noorden van Polen • Oekraïne ‘in goede positie’ voor tegenoffensief, aldus Amerikaanse generaal

Poolse autoriteiten hebben een ‘militair luchtobject’ gevonden in de buurt van het plaatsje Zamość, in het noorden van het land. Dat meldt de Poolse minister van Justitie Zbigniew Zebro op Twitter. Zamość ligt op zo’n 440 kilometer van de Oekraïense grens, 380 kilometer van de Belarussische grens, en 200 kilometer van de grens met de Russische exclave Kaliningrad.

Volgens lokale media is het object waarschijnlijk een raket van een gevechtsvliegtuig, bedoeld om doelen op de grond mee te raken. De raket zou op dinsdag zijn gevonden, maar lag mogelijk al langer in het bos waar hij is gevonden. De markeringen op de raket zouden in het Russisch zijn, wat erop duidt dat hij in Rusland of de Sovjet-Unie is gefabriceerd. De raket zou geen explosieve lading mee hebben gedragen.

In november vorig jaar landde een raket in het Poolse plaatsje Przewodów, nabij de Oekraïense grens. Het incident leidde tot speculatie dat Rusland bedoeld of onbedoeld Polen, een Navo-lidstaat, had aangevallen. Na onderzoek spraken Amerikaanse en Poolse autoriteiten echter het vermoeden uit dat het ging om een Oekraïense luchtafweerraket, die per ongeluk in Polen was neergekomen.

