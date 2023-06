Live: Verdachte opgepakt voor medeplichtigheid raketaanval Kramatorsk • Oekraïne meldt terreinwinst in drie richtingen

Russische militaire bloggers speculeren openlijk over de gevolgen die de muiterij van Wagner heeft op de commandostructuur in het Russische leger, zo schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Eén blogger beweert dat de muiterij heeft geleid tot ‘grootschalige zuiveringen’ onder officieren en een ‘lakmoesproef’ is voor de loyaliteit van het ministerie.

Veiligheidsdienst FSB zou het vizier hebben gericht op zowel de legerleiding als eenheidscommandanten. ‘Besluiteloosheid’ tijdens de muiterij en vermeende steun aan Wagner zouden nu worden aangehaald als redenen om militairen te verwijderen die in de ogen van de FSB onvoldoende hebben gepresteerd.

De leiding over de oorlog in Oekraïne zou momenteel in handen zijn van Michail Teplinski, commandant van de Russische luchtlandingstroepen. Generaal Valeri Gerasimov, die voorheen het bevel voerde over de Russische troepen in Oekraïne, blijft stafchef van het leger, maar zou zich niet meer direct bezighouden met de oorlog.

Reuters - Generaal Sergej Soerovikin, hier op de foto met de Russische president Vladimir Poetin, zou zijn gearresteerd wegens medeplichtigheid aan de muiterij van Wagner.

Een andere blogger beweert dat een er ‘sfeer van wantrouwen’ hangt binnen de generale staf van het Russische leger. Bondgenoten van Gerasimov zou besluiteloosheid en falen worden verweten, terwijl bondgenoten van generaal Sergej Soerovikin zouden worden beschuldigd van medeplichtigheid aan muiterij. Van Soerovikin is bekend dat hij goede banden onderhoudt met Wagner. The Moscow Times en verschillende bloggers meldden gisteren dat hij is aangehouden.

Het ISW kan de berichten van de bloggers niet verifiëren, maar merkt op dat zij voorheen over betrouwbare informatie beschikten over veranderingen binnen de legertop. Het is volgens de denktank duidelijk ‘dat de gewapende opstand nog steeds aanzienlijke gevolgen heeft in de informatiesfeer’. De analisten zien Soerovikin als een nuttige zondebok voor het Kremlin, of hij nu iets met de muiterij te maken had of niet.

