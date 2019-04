Live uitgezonden bloedtest als opmaat voor Oekraïens presidentsdebat

President Petro Porosjenko ondergaat vrijdag een bloedtest in Kiev nadat hij daartoe was uitgedaagd door zijn tegenstander in de verkeizingen, Volodymyr Zelensky. Beeld AP

De bloedtest werd vrijdagochtend rechtstreeks uitgezonden door alle Oekraïense tv-zenders. Te zien is hoe een arts in het dopinglaboratorium van het Olympisch Stadion in Kiev eerst bloed afneemt uit de rechterarm van de president en daarna uit de linkerarm. Binnen een uur maakte de arts de uitslag bekend: de president is clean.

Zelensky stelde zijn voorwaarden woensdag in een gelikt filmpje. Hij zei dat Oekraïne recht heeft op een ‘gezonde president’. Vandaar de controle op alcohol- en drugsgebruik voor de kandidaten. Verder eiste hij dat het debat plaatsvindt in het Olympisch Stadion, dat plaats biedt voor 70 duizend toeschouwers, en live uitgezonden wordt op tv. Hij gaf Porosjenko 24 uur om te reageren.

Het is niet duidelijk of Zelensky verwacht had dat Porosjenko zou ingaan op de uitdaging. Nadat de huidige president in een wat minder gelikt filmpje zei de uitdaging aan te gaan, voegde Zelensky nieuwe eisen toe. Hij zei het laboratorium van het Olympisch Stadion niet te vertrouwen en onderging zijn eigen test in een privékliniek – journalisten kwamen erachter dat de kliniek in handen is van een van zijn aanhangers. Porosjenko greep zijn kans en zei vrijdag na de test in het stadion: ‘Volodymyr, hier ben ik, maar jij bent er niet.’

In een nieuw filmpje kwam Zelensky met weer een nieuwe voorwaarde. De komiek wil dat het debat geleid wordt door Joelia Tymosjenko, de oud-premier die afgelopen zondag uitgeschakeld werd in de eerste ronde van de verkiezingen.

Terwijl er nog geen datum is, loopt het land zich al warm voor het debat. Operazangeres Kamaliya Zahoor heeft aangekondigd dat ze bereid is het volkslied te zingen in het stadion. De politie heeft laten weten paraat te zullen staan tijdens het evenement. Ondertussen heeft het stadion nog geen verzoek ontvangen voor een debat, zo liet het management weten.

Mogelijk hoopte Zelensky dat Porosjenko een debat zou vermijden. In de vorige verkiezingscampagne, in 2014, ontweek hij een debat met zijn toenmalige opponent Tymosjenko.

Nu vormt een debat een kans voor Porosjenko, die afgelopen zondag minder stemmen (17,8 procent) kreeg dan Zelensky (30,6 procent). In een debat kan hij Zelensky uitdagen om het over toekomstplannen voor Oekraïne te hebben. Tot dusver heeft Zelensky het nauwelijks gehad over de inhoud – zijn campagne bestaat uit comedyshows waarin hij grappen maakt over Porosjenko.