Live: Twee gewonden bij explosie Belgorod, mogelijk door neergestorte drone • ‘Rusland houdt zich niet aan graandeal en weigert schepen te registreren’

De Russische legertop heeft de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov vermoedelijk bevolen om met zijn troepen offensieve acties uit te voeren in Oekraïne. Dat schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Kadyrov zei gisteren dat zijn eenheden de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de frontlinie in Donetsk, en dat ze het bevel hebben gekregen om aan te vallen en ‘een aantal dorpen te veroveren’.

Volgens het ISW zouden de Tsjetsjeense strijders de rol moeten overnemen van het huurlingenleger Wagner, dat sinds afgelopen zomer de belangrijkste aanvalsmacht is van de Russen. Na de verovering van Bachmoet kondigde Jevgeni Prigozjin, de baas van Wagner, aan dat zijn troepen zich zouden terugtrekken voor rust en training. Prigozjin zei dat hij 20 duizend man heeft verloren in de strijd om Bachmoet. De aanvalsmacht van Wagner in Bachmoet bestond voornamelijk uit gevangenen die vochten om hun vrijheid te verdienen.

De Tsjetsjenen zijn bijna een jaar lang niet betrokken geweest bij frontliniegevechten in Oekraïne. Ze deden mee in de gevechten om Marioepol, Severodonetsk en Lysytsjansk, maar zijn sindsdien vooral achter de linies actief geweest. Op een aantal plekken zouden ze hebben opgetreden als politiemacht, om zowel de lokale bevolking onder de duim te houden als hard op te treden tegen Russische deserteurs.

AFP - Tsjetsjeense vrijwilligers en commando’s tijdens een oefening in een militair trainingscentrum in Gudermes.

‘Het Kremlin ziet de Tsjetsjeense eenheden wellicht als een onaangeboorde aanvalsmacht die Rusland weer in staat kan stellen om gelijktijdig aanvallen uit te voeren in verschillende gebieden’, aldus het ISW. Kadyrov zei vorige week dat hij 7.000 soldaten in Oekraïne heeft, maar houdt mogelijk strijders achter. Het ISW schat in dat hij met ongeveer 7.000 man in ieder geval niet in staat zal zijn om op grote schaal succesvolle aanvallen uit te voeren in Oekraïne.

Maarten Albers