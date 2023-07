Live: Turkije overstag, Zweden wordt lid van de Navo • Twee doden bij Russische beschietingen Donetsk

Voor het eerst sinds de opstand van huurlingenleger Wagner is Valeri Gerasimov, de Russische bevelhebber van de troepen die vechten in Oekraïne, weer op beeld verschenen. Op de beelden, gepubliceerd door het Russische ministerie van Defensie, is te zien dat Gerasimov luistert naar ondergeschikten die verslag doen van het afslaan van Oekraïense aanvallen op Russische doelen. Ook deelt hij bevelen uit.

Samen met minister van Defensie Sergej Sjojgoe is Gerasimov verantwoordelijk voor de militaire operaties tijdens de oorlog in Oekraïne. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin kwam regelmatig met beiden in conflict en eiste hun vertrek. Na de opstand van Wagner bleef het lot van Sjojgoe en Gerasimov enige tijd onduidelijk. Een paar dagen later verspreidde Rusland beelden van Sjojgoe, maar van Gerasimov werd tot nu toe niks meer vernomen.

Rusland beweert dat de beelden van afgelopen zondag zijn, maar dat valt niet onafhankelijk te verifiëren. Maar dat er überhaupt beelden zijn verspreid van Gerasimov waarin hij ook bij zijn functietitel wordt genoemd, duidt echter aan dat hij nog steeds de hoogste bevelhebber is van de troepen in Oekraïne.

Afwezig op de beelden is generaal Sergej Soerovikin. Soerovikin was de voorganger van Gerasimov als bevelhebber in Oekraïne en is de huidige baas van de Russische luchtmacht. Naar verluidt was Soerovikin op de hoogte van de opstandplannen van Wagner. Hij zou zijn gearresteerd en verhoord, maar dat heeft het Kremlin nooit bevestigd.

Joram Bolle

