Live: Treinverkeer rondom Utrecht Centraal weer normaal • Gedupeerden kunnen kosten bij NS verhalen

Het treinverkeer rond Amsterdam kon weer worden opgestart nadat ProRail was uitgeweken naar een noodverkeersleidingspost in Utrecht. Deze backup is nooit eerder nodig geweest, aldus een woordvoerder van de spoorbeheerder. ‘We hebben er wel jarenlang mee geoefend. We waren voorbereid op de situatie dat het ooit ergens zó fout zou kunnen gaan, dat er een andere plek nodig zou zijn.’

Volgens ProRail duurt het overzetten van alle mensen en systemen zo’n vier uur: mede door veiligheidsmaatregelen en de complexiteit van het systeem is dat ‘niet gewoon een kwestie van een laptop ergens anders inpluggen’. Storingen komen vaker voor, legt de woordvoerder uit, en vaak zijn ze binnen een halfuur of uur opgelost. Pas als blijkt dat het heel lang gaat duren, wordt het de moeite waard om al die uren te gaan verplaatsen. Anders is de verkeersleiding alleen maar langer uit de lucht dan noodzakelijk.

Ook gisterenmiddag werd eerst geprobeerd de systemen opnieuw op te starten. Dat leek in eerste instantie succesvol, totdat het systeem het opnieuw begaf. Tegen de tijd dat duidelijk was dat de storing niet snel kon worden verholpen, was het na acht uur ’s avonds. Vervolgens is ervoor gekozen om in de nacht over te schakelen op de noodverkeersleidingspost. ‘Maar de exacte overwegingen waarom er niet in de avond is overgeschakeld moet ik nog horen’, zegt de woordvoerder.

Een alternatief was intussen niet beschikbaar, zegt hij. ‘Het is zo’n ontzettend druk treinennetwerk. Je kunt niet de hele tijd alle treinen afgaan en vragen: waar ben je, hoe hard rijd je, waar ga je naartoe. Je moet ze allemaal tegelijk kunnen zien. Als dat niet kan, dan kun je de veiligheid niet garanderen.’

Enkele treinen laten rijden zou in theorie mogelijk zijn, zegt hij. ‘Maar daar krijg je met geen enkele mogelijkheid alle reizigers die er stonden in. Dan ontstaat er nog meer chaos en krijg je mogelijk zelfs gevaarlijke situaties.’

Niels Waarlo