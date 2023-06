Live: Treinverkeer rondom Amsterdam volledig hervat, alle treinen rijden weer volgens dienstregeling

Volkskrant-redacteur Cecilia Tabak was een van de vele reizigers die gisterenavond strandden op een station als gevolg van de grootschalige treinstoring.

Ha Cecilia, jij bent gisteravond gestrand op Utrecht Centraal, hoe was de situatie daar?

‘Ik kwam uit Zwolle en dacht precies op tijd te zijn toen ik de trein van acht uur had gehaald. Maar toen ik om half tien op Utrecht Centraal aankwam was al duidelijk dat er grote problemen waren. Uiteindelijk hebben we met een groepje reizigers vier uur lang staan wachten op treinen die allemaal niet kwamen.

‘Het ergste vond ik dat er ook mensen met jonge kinderen en ouderen aanwezig waren, voor wie niets was geregeld. Er was op het station zelfs niemand van de NS om te helpen, behalve een persoon in een geel hesje wiens functie het eigenlijk niet was om ons te woord te staan, maar die het gewoon niet kon aanzien. Hij probeerde vergeefs informatie bij zijn werkgever los te krijgen. Er werd niet eens thee of warmtedekens uitgedeeld, we stonden daar allemaal te verkleumen. De sfeer was erg gelaten.’

Wat werd er gecommuniceerd naar reizigers?

‘Er werd de hele tijd omgeroepen welke treinen rondom Amsterdam Centraal niet reden, maar dat je daar wel een metro kon nemen. Hoe dan, als je in Utrecht staat? Ook werd gemeld dat er problemen waren op de route naar Amsterdam. Wat dat precies voor consequenties had, werd niet verteld. Op de informatieborden verscheen soms een trein, die enkele minuten later alweer geannuleerd werd.

‘Gelukkig stond er bij ons groepje reizigers een vrouw die erg kordaat reageerde. Zij heeft uiteindelijk geprobeerd mensen aan elkaar te koppelen die gezamenlijk een taxi konden nemen. Maar dat niemand van de NS is komen helpen, vind ik kwalijk.’



Hoe ben je uiteindelijk thuisgekomen?

‘Ik heb, met behulp van die kordate mevrouw, samen met een andere reiziger een Uber genomen van Utrecht Centraal naar Amsterdam. Toen ook de nachttrein van kwart over twee geannuleerd werd, leek me dat de enige optie. Ik was pas om half drie thuis. We zijn meer dan honderd euro kwijt. Ik hoop dat ik dat terug kan krijgen van de NS.’

Eva Selderbeek