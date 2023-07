Live: Treinverkeer in Noord-Holland en Utrecht naar verwachting vanavond hervat, in Noord-Nederland vooralsnog niet • Code oranje beëindigd

Het KNMI heeft storm Poly betiteld als zeer zware storm. Het is de eerste zeer zware storm die tijdens de zomermaanden werd gemeten en daarmee direct ook de zwaarste.

Het meetinstituut bestempelt een storm als zeer zwaar als een van de weerstations een uur lang windkracht 11 meet. Dat was woensdagochtend het geval bij IJmuiden, tussen 08.00 en 09.00 uur. Het is voor het eerst dat deze windkracht wordt gemeten in de maanden juni tot en met augustus. Zware stormen, van windkracht 10 of meer, komen sowieso weinig voor in deze periode. De vorige zware zomerstorm was op 25 juli 2015.

Het gebeurt ook niet vaak dat een zeer zware storm over Nederland raast. Poly is de dertiende sinds 1911. De vorige was op 18 januari 2018. Bij Hoek van Holland mat het KNMI toen een windstoot van 144 kilometer per uur. Poly heeft dit woensdagochtend al overtroffen. Bij IJmuiden werd een windstoot van 146 kilometer per uur genoteerd. Ook dat is een record tijdens de zomermaanden.

Sjors Hofstede