Live: Topoverleg moet Turkije over de streep trekken voor Navo-toetreding Zweden • Oekraïense regio Soemy onder vuur genomen

De Amerikaanse president Joe Biden is zondagavond gearriveerd in het Verenigd Koninkrijk voor een ontmoeting met premier Rishi Sunak en koning Charles. Daarbij staat onder meer de militaire steun aan Oekraïne op het programma.

Maandagochtend ontmoet Biden de Britse premier in diens ambtswoning in Downing Street 10 voor informeel overleg voorafgaand aan de Navo-top in Litouwen op dinsdag. Britse media verwachten niet dat Sunak daarbij de Amerikaanse beslissing om Oekraïne van clustermunitie te voorzien zal bekritiseren. Het Verenigd Koninkrijk wordt gezien als de belangrijkste militaire bondgenoot van de VS in Europa.

Daarna gaat Biden voor de eerste keer koning Charles III ontmoeten sinds die eerder dit jaar gekroond werd. Het Witte Huis wil naar eigen zeggen de band tussen Biden (80) en Charles (74), die elkaar niet zo goed kennen, versterken.

AP - President Joe Biden arriveert bij Winfield House, zijn onderkomen tijdens zijn verblijf in het Verenigd Koninkrijk.

De belangrijkste reden voor Bidens reis naar Europa is echter de Navo-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius die dinsdag van start gaat. Daar zullen de westerse militaire bondgenoten overleggen over steun voor Oekraïne om bezetter Rusland te verdrijven. Ook zou Biden de top willen aangrijpen om Turkije over te halen zich niet langer te verzetten tegen de Zweedse aanvraag van het Navo-lidmaatschap.

De laatste halte op donderdag is Finland, waar de Amerikaanse president een top van Noordse landen zal bijwonen in de hoofdstad Helsinki. Finland liet zijn historische neutraliteit vallen en besliste tot de Navo te willen toetreden nadat buurland Rusland Oekraïne binnenviel. (ANP)