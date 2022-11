Liveblog Klimaattop

Live: Toenemende zorgen over goede afloop klimaattop • Nabij COP27 stroomt oliedrab de zee in

Het rommelt achter de schermen van de klimaattop COP27, in het Egyptische Sharm el-Sheikh. Want komt er een compensatiefonds voor klimaatrampen? En houden de betrokken landen wel vast aan het doel om de opwarming te beperken tot 1,5˚C? In dit liveblog bericht wetenschapsjournalist Maarten Keulemans over alle ontwikkelingen.