Live: Tientallen standrechtelijke executies van burgers door Russen in Oekraïne, meldt VN • Poetin: Russische veiligheidsdiensten voorkwamen ‘een burgeroorlog’

Het Oekraïense leger heeft in de provincie Donetsk terrein heroverd dat al sinds 2014 door Rusland werd bezet. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse update over de oorlog. Volgens de Britten is het een van de eerste keren dat het Oekraïense leger gebied terugwint dat de Russen al voor de grootschalige invasie in februari vorig jaar in handen hadden. Het gaat om gebied ten oosten van het dorp Krasnogorivka.

De huidige oorlog in Oekraïne begon feitelijk al in 2014. Nadat de Oekraïense bevolking de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj met demonstraties tot aftreden had gedwongen, greep Rusland in. Russische soldaten zonder insignes op hun uniform namen het schiereiland de Krim in. In Oost-Oekraïne ontketenden zij een oorlog en riepen ze twee separatistenstaatjes uit. De afgelopen jaren is de frontlinie grotendeels onveranderd, al werd een staakt-het-vuren voortdurend geschonden.

De Oekraïense regering heeft meermaals benadrukt dat het van plan is om alle door Rusland veroverde gebieden in Oekraïne te heroveren. ‘Voor ons is Oekraïne heel Oekraïne’, zei president Volodymyr Zelensky bijvoorbeeld vorige zomer. ‘Donbas is Oekraïne. De Krim is Oekraïne. En we zullen het terugkrijgen, op welke manier dan ook.’

Pepijn de Lange

Lees ook dit artikel van oud-Rusland-correspondent Tom Vennink over de historische banden tussen Rusland en Oekraïne en de achtergronden van de huidige oorlog.