Live: Tien doden bij raketaanval op pizzarestaurant in Kramatorsk • Drie burgerdoden door beschietingen in de regio Charkiv

De Russische generaal Sergej Soerovikin was al eerder op de hoogte van de plannen van het Wagnerleger om te gaan muiten in Rusland. Dat meldt The New York Times op basis van informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten. Soerovikin is de plaatsvervangend commandant voor de Russische invasie in Oekraïne.

De Amerikaanse krant maakt niet duidelijk wat Soerovikin wanneer zou hebben geweten en of hij zelf betrokken was bij de muiterij. Andere generaals zouden mogelijk hebben geholpen bij de opmars van Wagner, zeggen werknemers van inlichtingendiensten tegen de krant.

Soerovikin was enige tijd de militaire leider van de invasie in Oekraïne. Hij moest begin dit jaar na drie maanden in die functie alweer pas op de plaats maken. Hij zou daarom, net als Wagnerleider Prigozjin, niet blij zijn met minister van Defensie Sergej Sjojgoe. Bij de muiterij van afgelopen zaterdag was Soerovikin de eerste generaal die verscheen in een video, waarin hij met een machinegeweer het Wagnerleger vroeg de opmars te staken.

AP - Generaal Soerovikin (links) met minister Sjojgoe in december 2022. Soerovikin was toen nog de hoogstgeplaatste commandant aan het front.

Dylan van Bekkum