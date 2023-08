Live: Oekraïense energiesector goed voorbereid op winter, aldus VK • Vrachtschip dat vastlag in Odesa via tijdelijke corridor naar Roemeense wateren gevaren

Oekraïense autoriteiten beweren dat hun strijdkrachten het dorpje Oerozjajne hebben ingenomen. Maandag werd al duidelijk dat de Oekraïners oprukten bij het plaatsje aan het zuidelijke front. Gisteren plaatste een eenheid van Oekraïense mariniers een video op Facebook waarin ze de Oekraïense vlag hijsen in het centrum van het dorp.

Oerozjajne ligt aan een snelweg die leidt naar de ruim 70 kilometer verderop gelegen havenstad Marioepol, aan de Zee van Azov. Oerozjajne is het elfde dorp dat wordt ingenomen sinds het begin van het Oekraïense offensief in juni. De inname is een welkom succesje voor Kyiv en brengt de Oekraïners dichterbij de voornaamste Russische verdedigingslinie.

De gezaghebbende denktank Institute for the Study of War (ISW) neemt de bewering van de Oekraïense autoriteiten nog niet over, maar wijst er wel op dat Russische bronnen Oekraïense aanvallen ten oosten en zuiden van Oerozjajne melden. Zulke meldingen ‘ondersteunen de Oekraïense berichtgeving dat Oekraïense troepen het dorp controleren’, aldus het ISW. Mogelijk houden de Russen nog wel vast aan posities in het zuiden van het dorp.

Het ISW bevestigt wel op basis van gelokaliseerd beeldmateriaal dat Oekraïense strijdkrachten ten noordoosten van Robotyne verder zijn opgerukt. De Oekraïense 82ste luchtlandingsbrigade is hier in actie gezien, een eenheid die is uitgerust met geavanceerd westers materieel. Het ISW vermoedt dat Oekraïne in de wijdere omgeving van Robotyne ook terrein heeft veroverd.

Maarten Albers



