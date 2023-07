Live: Stoltenberg bevestigt: Zelensky schuift volgende week aan bij Navo-top • Adviseur Zelensky verwelkomt mogelijke levering omstreden clustermunitie

Het Oekraïense leger heeft de afgelopen 24 uur enige terreinwinst geboekt in de buurt van het dorp Klisjtsjivka, zo’n vijf kilometer ten zuidwesten van Bachmoet. Dat past bij het beeld van de afgelopen weken: Oekraïne rukt op aan de noord- en zuidflanken van de stad in de Oost-Oekraïense provincie Donetsk, terwijl het Russische leger zijn aanvallen in de stad zelf voortzet.

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) stelt dat Oekraïne gisteren op nog twee plekken aan het front in de aanval ging. Het gaat om dezelfde gebieden waar Oekraïne sinds het begin van het offensief actief is: het grensgebied van de provincies Donetsk en Zaporizja, rond de plaats Velyka Novosilka, en de omgeving van Orichiv, in het westen van de provincie Zaporizja. De nadruk ligt in deze fase van het offensief op het uitputten van de Russische verdediging en hun logistiek, schrijft het ISW.

Volgens de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar heeft Oekraïne gisteren zes munitiedepots weten te verwoesten in het westen van Zaporizja. Dinsdag trof het Oekraïense leger een munitiedepot in de Oost-Oekraïense stad Makijivka. Maljar benadrukte het belang van dergelijke acties om de hoeveelheid Russische artilleriebeschietingen te verminderen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het succes van het Oekraïense offensief, zegt Maljar.

Daan de Vries