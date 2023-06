Live: ‘Slowakije kan bezwijken aan Russische desinformatiecampagne’, aldus president • Kyiv blijft volhouden dat lente-offensief onderweg is

Ondanks het uitblijven van grootschalige aanvallen van Oekraïense zijde, is het land klaar voor het langverwachte lente-offensief. Dat zegt de Oekraïense president Volodomyr Zelensky in een interview met The Wall Street Journal. Daar voegde hij aan toe: ‘Het kan op verschillende manieren gaan, om eerlijk te zijn. Maar we gaan het doen en we zijn er klaar voor.’

Met zijn uitspraken lijkt Zelensky de druk op de ketel te willen houden bij de Russen. Tegelijkertijd met zijn interview aan de Washington Post liet vice-minister van Defensie Volodymyr Havrylov aan persbureau Reuters ook weten dat de plannen voor het lente-offensief ‘op schema’ liggen.

De uitspraken komen terwijl Rusland al weken grote Oekraïense steden als Kyiv vrijwel continue onder vuur neemt. Ook elders richtten de Russische luchtaanvallen schade aan. Een groot munitiedepot werd vermoedelijk deels verwoest. Een militair vliegveld in het westen van Oekraïne lag eveneens onder vuur. Vijf vliegtuigen werden daarbij vernietigd, gaf Kyiv toe.

De vraag wanneer en hoe Oekraïne massaal terugslaat, zoals verwacht, hangt al weken boven de markt. Eind april zei Navo-chef Jens Stoltenberg dat ‘98 procent’ van alle gevechtsvoertuigen, waaronder 230 tanks en ‘enorme hoeveelheden’ munitie, naar Oekraïne zijn verzonden. Dat weten de Russen: grootschalige verdedigingslinies inclusief loopgraven en mijnenvelden zijn opgetuigd.

Uit de strategische luchtaanvallen die Kyiv uitvoert, valt niet op te maken waar zij zullen aanvallen. Vermoedelijk is dat, in combinatie met de herhaaldelijke aankondigingen van een lente-offensief, onderdeel van de tactiek: als de aanvaller zich niet op één punt concentreert, kan de verdediger dat ook niet doen.

‘Het idee is om veel dilemma’s te creëren voor de Russische commandostructuur’, zei de Britse defensie-expert Mike Martin tegen de Financial Times. ‘Problemen, zoals een vijandelijke doorbraak in een frontlinie, concentreren de aandacht. Dilemma’s verlammen die.’

ANP / EPA

Abel Bormans