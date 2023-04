Live: Situatie in Bachmoet moeilijk, maar onder controle, zegt Oekraïense commandant • Zelensky hoopt dat oorlog binnen een jaar voorbij is

De Oekraïense president Zelensky heeft zondag de hoop uitgesproken dat er binnen een jaar vrede is in zijn land. In een videoboodschap zei hij dat de gebeden om vrede gehoord worden en dat elke christelijke feestdag het land eraan herinnert dat het kwaad overwonnen kan worden. 'De nederlaag van het kwaad komt dichterbij', zei hij.

Veel christenen in Oekraïne vierden zondag Pasen. Grote delen van de bevolking volgen echter de oude kalender van de Russisch-Orthodoxe Kerk, waarbij Pasen pas komende zondag plaatsvindt en het zondag Palmzondag was.

REUTERS - De viering van Palmzondag in Oekraïne.

Zelensky hekelde in zijn videoboodschap de Russische raketaanvallen op Palmzondag. In Zaporizja, in het zuiden van het land, kwamen daarbij een man en een 11-jarig meisje om het leven. 'Zo brengt een terreurstaat zijn Palmzondag door', zei de president. 'Zo isoleert Rusland zich nog meer van de wereld en de mensheid.'

Zelensky eindigde zijn videoboodschap met de hoop dat 'Palmzondag volgend jaar kan plaatsvinden in vrede en vrijheid voor heel ons volk'. Hij bedankte in zijn video ook de Oekraïners voor hun verzet tegen de Russische invasie en zijn bondgenoten in het buitenland voor de ondersteuning met wapens en munitie.

De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 13 maanden. Een overwinning van Rusland of Oekraïne is nog niet in zicht en er zijn ook geen plannen voor vredesonderhandelingen. (Belga)