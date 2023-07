Live: Rutte ontmoet Zelensky tijdens Navo-top Vilnius • Stoltenberg: meeste urgente taak is zorgen dat Oekraïne voldoende wapens heeft

Het Oekraïense leger heeft gisteren op verschillende plekken terreinwinst geboekt, schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). De Oekraïense aanvallen zijn sinds het begin van het offensief gericht op drie delen van het front: de omgeving van Bachmoet, het grensgebied tussen de provincies Zaporizja en Donetsk, en het westen van de provincie Zaporizja.

Ten zuiden van Orichiv, in het westen van Zaporizja, is Oekraïne opgerukt in de richting van het dorp Robotyne. Dat dorp ligt langs de weg van Orichiv naar Tokmak, een stad in door Rusland bezet gebied. Tokmak is van strategisch belang, omdat het de laatste stad is voor Melitopol en de Zee van Azov. Russische troepen in de bezette delen van de provincie Cherson en op de Krim zijn voor hun bevoorrading grotendeels afhankelijk van de route over land, die langs Melitopol leidt.

Oekraïne zou daarnaast successen hebben geboekt op de flanken van Bachmoet. Het zou gaan om de omgeving van de dorpen Klisjtsjijivka, zeven kilometer ten zuidwesten van Bachmoet, en Rozdolivka, 19 kilometer ten noordoosten van de stad. Dit komt overeen met het beeld van de afgelopen weken: Oekraïne probeert de Russische troepen in Bachmoet in te sluiten door op te rukken aan de noord- en zuidkanten van de stad. Bachmoet viel dit voorjaar na tien maanden hevige gevechten grotendeels in Russische handen.

Daan de Vries