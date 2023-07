Live: Rutte niet opnieuw lijsttrekker, vertrekt na verkiezingen

Hoewel de oppositiepartijen hun messen hebben geslepen en demissionair premier Mark Rutte later maandag via een motie van wantrouwen willen wegsturen, is het allerminst zeker dat de voormalig coalitiepartijen gaan meestemmen met zo’n motie.

‘De roekeloosheid van een premier gaan wij niet met staatsrechtelijke roekeloosheid beantwoorden’, zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma maandag op de vraag op de partij een motie van wantrouwen tegen demissionair premier Rutte zal steunen. Elders in de fractiegangen van het CDA wordt opgemerkt dat het wegsturen van Rutte allerminst betekent dat er een ‘zakenpremier’ voor hem in de plaats komt, zoals de GroenLinks en PvdA zondag hoopvol hebben voorgesteld. Niets zou Rutte er namelijk weerhouden om gewoon een VVD-plaatsvervanger voor hemzelf aan te wijzen, zoals demissionair Justitieminister Dilan Yesilgöz. Het is niet zo dat GroenLinks en PvdA kunnen bepalen wie Ruttes plek inneemt.

Ook bij de Christenunie is nog geen bloeddorst merkbaar deze maandag. De christelijke partij is nooit zo van de wraakacties geweest en de indruk is niet dat dit deze maandag wel het geval is. De eerste ingeving bij de CU zal daarom niet zijn om zijn Rutte weg te sturen via een motie van wantrouwen, maar eerder om te focussen op de aanstaande verkiezingen. ‘De keuze is nu aan de kiezer welke kant ze wil dat Nederland opgaat’, zei Bikker afgelopen weekeinde al in een interview met de Volkskrant.

Grote vraag is wat D66 gaat doen. De fractiegangen zijn daar nagenoeg leeg op maandagmorgen. Het is niet uitgesloten dat de fractie met elkaar in beraad is hoe het nu verder moet.

Wat meespeelt bij de overwegingen van alle coalitiepartijen is dat er een oorlog gaande is aan de oostzijde van het Europese continent (Oekraïne) en dat niemand is gebaat bij enorme instabiliteit in welk ander Europees land dan ook, zoals Nederland.

Natalie Righton